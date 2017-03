Amerikaanse veteraan (92) krijgt na 70 jaar alsnog een onderscheiding

Buren Ivanka Trump woest over inpikken parkeerplekken

2:13 Sinds de vader van Ivanka Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, staat het leven van de 'eerste dochter' van de VS op z'n kop. Aangezien haar man topadviseur van Trump is en zij zelf ook een kantoor in het Witte Huis heeft (ondanks het gebrek aan een officiële functie), is het stel naar Washington D.C. verhuisd. Daar is de buurt absoluut niet opgetogen over de komst van het stel en hun kinderen.