Amerikaanse vrouw en 8-jarige dochter verongelukken half uur na elkaar

,,De auto van de moeder was betrokken bij een frontale botsing met een ander voertuig toen vervolgens, ongeveer een half uur later, de dochter tijdens het oversteken van de weg geraakt werd door een auto'', vertelt lijkschouwer Wilson aan de Huffington Post.

Beide fatale ongelukken vonden plaats op de Alabama State Route 117, een weg in de buurt van het huis van de familie in de kleine stad Valley Head in de Amerikaanse staat Alabama.

Shock

Libby, de dochter, was een paar minuten voor het ongeval afgezet door de schoolbus. Het is nog niet duidelijk of het meisje op dat moment al had gehoord van het ongeluk van haar moeder. Het onderzoek is in volle gang.