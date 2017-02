Amerikanen zeggen op Twitter sorry aan Aussies na zware uitval Trump

Volgens de 'slechtste deal ooit' - aldus Trump volgens de Post - zouden de VS 1.250 vluchtelingen die gestrand zijn op de eilanden Manus en Nauru opvangen. Australië 'dumpt' daar, volgens het zogenaamde push-backbeleid, honderden asielzoekers die niet welkom zijn in het land. Hen opvangen in de VS is een doorn in het oog van Trump, die zou beweerd hebben dat dit zelfs zijn 'politieke doodsvonnis' betekent. Hij zou de Australische premier bovendien gezegd hebben dat het land misschien wel de volgende 'bommenleggers van Boston' naar de VS probeert te exporteren.



,,Trump maakte carrière in vastgoed, als zakenman die deals sluit", zegt Philip Rucker van de Washington Post. ,,Als presidentskandidaat beloofde hij de wereldorde te veranderen en het huidige systeem letterlijk op te blazen, omdat hij dat ziet als gevaarlijk en onveilig voor de wereld. Het kan hem niet echt schelen dat Australië een jarenlange bondgenoot is. Wat hem interesseert, is het vluchtelingenbeleid en het gevaar daarvan voor de VS. Om zijn gevoelens daarover te uiten liet hij de diplomatieke subtiliteiten dan ook helemaal achterwege."