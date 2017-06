Ana Brnabic wordt eerste lesbische premier van Servië

Jury in zaak Cosby wordt het niet eens: impasse dreigt

20:34 De twaalf juryleden in het proces tegen de Amerikaanse entertainer Bill Cosby (79) wegens seksueel misbruik, zijn het na 30 uur overleg nog niet eens geworden over een oordeel. Dat heeft de jury vandaag aan de rechter laten weten in de rechtbank in Norristown, Pennsylvania. Hierdoor moet de zaak op den duur mogelijk over.