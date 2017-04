Ankara bevriest tegoeden van Turkse Nederlanders

FOTO'S 'Huurder veroorzaakt opzettelijk explosie in eigen huis'

31 maart Een 48-jarige Duitse man is gearresteerd omdat hij achter de zware explosie zou zitten waardoor een gebouw in het Duitse Dortmund vanochtend verwoest werd. Volgens de politie gaat het om de huurder van een zolderappartement in het gebouw.