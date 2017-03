Antwerpse agenten delen nog steeds porno in chat terwijl onderzoek loopt

Video Spaanse vaders gaan op de vuist bij voet­bal­wed­strijd jonge kinderen

10:49 Tijdens een jeugdvoetbalwedstrijd op het Spaanse eiland Mallorca is afgelopen weekend een massale knokpartij uitgebroken. Vaders wisten zich niet in te houden in het bijzijn van hun zonen van 12 en 13 jaar oud. Ook op de tribune zaten vele jonge toeschouwers.