Ariana Grande cancelt shows tot begin juni

,,The Dangerous Woman Tour van Ariana Grande is stilgelegd tot we de situatie beter kunnen beoordelen en op een gepaste wijze stil hebben kunnen staan bij de slachtoffers", aldus het management. De superster zou tot 5 juni shows geven in Londen (2x), Antwerpen, het Poolse Lodz (2x) en Frankfurt. Op 5 juni staat Ariana in Zürich in Zwitserland, maar volgens TMZ is het allerminst zeker of ze dan wel weer kan optreden.



Na de aanslag in Manchester, die plaatsvond vlak na haar concert, vloog Ariana gebroken terug naar huis in de Verenigde Staten. Het is onduidelijk hoe het nu met haar gaat.