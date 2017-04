Arrestant Stockholm officieel terreurverdachte

Springstof in huis medeverdachte metroaanslag Sint Petersburg

7 april De Russische recherche heeft springstof gevonden in het huis van een mogelijke kompaan van de zelfmoordterrorist die maandag een bloedbad aanrichtte in de metro van Sint-Petersburg. In de bewuste woning in Moskou werd behalve het explosieve materiaal ook een granaat aangetroffen, aldus het persbureau Interfax.