'As kindermoordenaar niet uitstrooien over plaats delict'

De as van de Engelse kindermoordenaar Ian Brady mag niet op de plek waar hij zijn slachtoffers begroef worden uitgestrooid. Die eis stelt lijkschouwer Christopher Sumner aan begrafenisondernemers voor hij het lichaam wil vrijgeven. Brady martelde en vermoordde samen met zijn vriendin in totaal 5 kinderen. Het lichaam van een van zijn slachtoffers werd nooit teruggevonden.

Ian Brady stierf maandag in een gevangenisziekenhuis aan de gevolgen van hartfalen en de longziekte COPD. Hij werd 79 jaar. Volgens de geruchten zou hij in zijn testament hebben laten opnemen dat hij wil dat zijn as wordt uitgestrooid over de plek waar hij zijn slachtoffers begroef.

Samen met zijn vriendin Myra Hindley vermoordde Brady tussen 1963 en 1965 vijf kinderen. Het paar werd in 1966 voor drie moorden veroordeeld en bekende later nog de twee andere moorden. Vier slachtoffers werden teruggevonden bij Saddleworth Moor, een grasland in de regio Noordwest Engeland.

Laatste wensen

Lijkschouwer Sumner, die de doodsoorzaak moest vaststellen, wil het lichaam nu niet zomaar vrijgeven. Hij wil ten eerste de verzekering dat er een begrafenisondernemer is gevonden die de opdracht wil aannemen. Daarnaast moet de uitvaartonderneming dan ook zeker weten dat er een crematorium is dat de crematie wil uitvoeren.

Naast die praktische overwegingen wil de lijkschouwer de verzekering dat door een eventuele morbide clausule de uitstrooiplek niet wordt uitgevoerd.

,,Ik wil de verzekering dat de as van meneer Steward-Brady wordt gecremeerd en dat zijn as niet over Saddleworth Moor wordt uitgestrooid”, zo zegt Sumner. ,,Ik denk dat dat het goede en correcte morele oordeel is.”