Astronomen ontdekken voor het eerst middelzwaar zwart gat

Een zwart gat is een gebied in het heelal waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets eruit kan ontsnappen, zelfs geen licht. Elk sterrenstelsel heeft in zijn middelpunt een superzwaar zwart gat, dat zo zwaar kan zijn als tien miljard zonnen. Ook ons melkwegstelsel bevat, naast meer dan 100 miljoen gewone zwarte gaten, een superzwaar zwart gat: Sagittarius A. Dat is zo groot als 400 miljoen zonnen en bevindt zich in het middelpunt van het melkwegstelsel.