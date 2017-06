'Asya, kom naar huis!, families zoeken vermisten na aanslag Londen

Aysa was zaterdagavond op weg naar huis in de buurt van London Bridge. Die tocht voerde door Borough Market, de plek waar drie mannen gisteravond rond 22.00 uur Britse tijd dood en verderf zaaiden. ,,Sindsdien hebben we niets meer van haar gehoord, haar telefoon staat uit. Als er iemand is die haar gezien heeft, laat het ons weten!", schrijft een andere tante 's nachts om 04.00 uur op facebook. ,,We zijn in contact met de autoriteiten, als we iets horen plaatsen we hier een update." Die update is er nog niet.