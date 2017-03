Auto-ongeluk weerhoudt Jamacio niet van huwelijksaanzoek

Een ziekenhuis is niet echt de plek waar je een huwelijksaanzoek verwacht, maar Kimble moest en zou op zijn knie gaan voor de liefde van zijn leven, Kayla King. In een video die viraal gaat, stelt hij haar de grote vraag in een ziekenhuishemd op de intensive care. ,,Wil je met mij trouwen?'', vraagt hij met wat hulp van het ziekenhuispersoneel.



,,Het plan was eigenlijk om elkaar die avond in de kerk te zien waar we elkaar ontmoet hebben. Met rozen, muziek en de lichten gedempt. Ik zou dan in het midden van de ruimte staan'', vertelt Kimble aan Amerikaanse media.