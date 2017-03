Auto rijdt in op menigte bij Brits ziekenhuis

Ooggetuigen zagen de auto, een Ford Focus, ook tegen slagbomen en lantarenpalen aan botsen op de parkeerplaats van het Withington ziekenhuis. De bestuurder van de auto is een man van in de tachtig, volgens een woordvoerder van de plaatselijke politie. De politie verhoort hem momenteel ter plekke.



Het is nog onbekend wat de oorzaak van het ongeluk is. De North West ambulancedienst zei dat er met spoed een ambulance onderweg is naar het ziekenhuis. ,,We hebben berichten ontvangen van meerdere gewonden", aldus een woordvoerder.