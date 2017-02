Auto rijdt in op voetgangers in Londen: vijf gewonden

Het incident deed zich vanmorgen voor op Bromley Road, in het zuidoosten van de Britse hoofdstad. De auto botste eerst tegen een muur en reed daarna in op voorbijgangers. Vijf mensen raakten daarbij gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens een woordvoerder van Scotland Yard werd de bestuurder ter plekke opgepakt door een politieman die op dat moment geen dienst had. Hij wordt verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel door roekeloos rijden. Over zijn motief is nog niets bekend.

Derde keer

Het is de derde keer dit weekend dat voetgangers op een dergelijke manier gewond raakten. Ook in het Duitse Heidelberg en het Amerikaanse New Orleans reed dit weekend al een auto in op voetgangers. In Heidelberg overleed een 73-jarige man aan zijn verwondingen, in New Orleans raakte een twintigtal mensen gewond. In die laatste stad reed de wagen in op de toeschouwers van een carnavalsparade.