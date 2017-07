'Automobilisten verhinderden redding na Duits busongeluk'

Van het verkoolde wrak van de bus is nauwelijks nog iets over. Hoe het vuur zo snel om zich heen heeft kunnen grijpen, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten werd volgens media verteld dat het om een lichte kop-staartbotsing ging. Een onderzoeker zegt tegen Duitse media dat de brand al ontstaan kan zijn voordat de bus inreed op een voorganger. De motor zou vlam hebben gevat, waardoor de chauffeur volgens de onderzoeker afgeleid raakte en in botsing raakte.



Twee gewonden van het ongeluk verkeren nog in levensgevaar. Van de achttien doden zijn tot nu toe elf mensen geïdentificeerd. Door de hevigheid van de brand verloopt de identificatie moeizaam. De meeste passagiers in de bus waren mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder die onderweg waren naar een vakantiebestemming in Italië.



Het is een van de ergste auto-ongelukken in Duitsland. Vlak bij de plek van het ongeluk was in 1990 een ander dieptepunt in de Duitse verkeershistorie. Toen kwamen op dezelfde snelweg tien mensen om het leven en raakten er ruim 120 gewond door een kettingbotsing in dichte mist.