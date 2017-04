Autoriteiten vrezen voor levens bemanning verdwenen vrachtschip

Voor het leven van 22 bemanningsleden wordt gevreesd nadat het gigantische vrachtschip The Stellar Daisy van de radar is verdwenen. Het schip ligt waarschijnlijk op de bodem van de Atlantische Oceaan.

Het 312 meter lange vaartuig zond vrijdag een noodsignaal uit toen het zich op zo’n 3.700 kilometer voor de kust van Uruguay bevond. The Stellar Daisy vervoerde 260.000 ton ijzererts van Brazilië naar China. In het laatste contact met de opvarenden werd duidelijk dat het schip water maakte en in stukken brak. Op zee zijn oliesporen en brokstukken gezien.

De autoriteiten weten nog niet waarom het schip in moeilijkheden kwam. ,,Het was geen dag waarop varen of navigeren lastig was”, zegt Gaston Jaunsolo van de Uruguese Marine.

Twee Filipijnse matrozen konden uren na de scheepsramp worden gered uit hun reddingsboot. Hulpverleners vonden ook andere reddingsvlotten maar die bleken leeg te zijn.

Twee Filipijnse matrozen werden gered.

Zoektocht

Met een ander vrachtschip, een vliegtuig van de Braziliaanse kustwacht en een Argentijn marineschip wordt nu gezocht naar The Stellar Daisy en de andere 22 opvarenden, 8 Zuid-Koreanen en 14 Filipijnse bemanningsleden. ,,Maar hoe meer tijd er verstrijkt, hoe minder kans we hebben om hen levend terug te vinden”, zegt Jaunsolo.

De Stellar Daisy is een zogeheten Very Large Ore Carrier (VLOC). Het schip is eigendom van de rederij Polaris Shipping, in het Zuid-Koreaanse Busan.