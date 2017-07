AzG evacueert personeel na brute moord op baby in Centraal Afrika

Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft een van zijn teams in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) geëvacueerd. Dit na een brute moord in een ziekenhuis waar de hulpverleners gestationeerd waren. Gewapende mannen schoten er een baby door het hoofd.

Twee gewapende mannen bedreigden eergisteren een gezin dat zijn toevlucht had gezocht op het terrein van het ziekenhuis in Zemio, een dorp in het zuidoosten van het land vlakbij de grens met de Democratische Republiek Congo. Een van de gezinsleden werd tot twee weken geleden verpleegd in het hospitaal. Vertrekken was daarna geen optie vanwege het voortdurende geweld, meldt AzG in een persbericht.

In armen van moeder

,,Terwijl de moeder van het gezin met haar baby en nog twee gezinsleden dekking zocht, schoten de gewapende mannen op hen. De baby werd in het hoofd getroffen en overleed onmiddellijk. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen was getuige van het incident.''

AzG besloot na het drama haar team dat werkzaam was in het ziekenhuis te evacueren naar de hoofdstad Bangui. CAR-landencoördinator Mia Hejdenberg reageert woedend en teleurgesteld. ,,Wij zijn geschokt en diep bedroefd over de moord op een jong kind op het terrein van het ziekenhuis waar we werken. Onze condoleances gaan uit naar de familie van het kind. Onze gedachten zijn bij hen en iedereen die de brute moord heeft zien gebeuren. Het kind werd doodgeschoten in de armen van haar moeder én in een medische voorziening, de twee plekken waar een kind het veiligst zou moeten zijn. Nu treurt haar familie over de toekomst die ze nooit zal hebben.''

Verontrustend

De brutaliteit van de aanval laat volgens Artsen zonder Grenzen zowel 'het willekeurige karakter' van het geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek zien als 'de verontrustende toename ervan'. Volgens de hulporganisaties neemt de ruimte voor organisaties zoals AzG af nu de veiligheidssituatie verslechtert. ,,Doordat we ons team hebben moeten terugtrekken uit Zemio, hebben duizenden mensen in de hele regio geen toegang meer tot adequate medische zorg.''

Nederlanders

AzG heeft zo'n 60 internationale medewerkers in de Centraal Afrikaanse Republiek. Onder hen enkele Nederlanders. Geen van hen bevond zich in het ziekenhuis in Zemio, zegt woordvoerster Mireille de Haan tegen deze krant. De hulporganisatie heeft volgens haar ook honderden lokale medewerkers.

Artsen zonder Grenzen runt twaalf projecten in de Centraal Afrikaanse Republiek en werkt sinds 2010 in het ziekenhuis in Zemio met een gemeenschapsproject ter bestrijding van HIV/AIDS. Het is het enige van zijn soort in de zuidoostelijke regio en voorziet in gratis behandeling van ruim 1.600 patiënten. Ze komen vanuit de wijde omgeving naar het ziekenhuis. Sommigen overbruggen een afstand van 250 kilometer, aldus AzG.

Burgeroorlog

De Centraal Afrikaanse Republiek behoort tot de armste landen ter wereld. Sinds 2013 woedt er een burgeroorlog tussen het christelijke Anti-Balaka en de islamitische rebellenbeweging Seleka. Meer dan 20.000 mensen zijn naar Zemio gevlucht. Sinds de toename van de gevechten in het zuidoosten van het land, in mei, zochten ruim 7.000 mensen hun toevlucht op het terrein en in de gebouwen van het ziekenhuis, aldus AzG.