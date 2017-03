Baby van een maand vermist na autodiefstal Zuid-Afrika

De moeder van het meisje werd samen met haar achtjarige kind en de baby benaderd door twee verdachten. Zij gingen er vandoor met de auto, een witte Toyota Yaris. De auto werd laten buiten Durban teruggevonden. Het kinderzitje was eruit gehaald en het kindje was nergens te bekennen.



Volgens een woordvoerder van de politie wordt met man en macht gezocht naar het meisje. Daarbij zijn ook honden ingezet. ,,Onze prioriteit is het vinden van de baby", aldus de woordvoerder.



In Zuid-Afrika heeft de vermiste baby voor tumult op sociale media gezorgd. Veel Zud-Afrikanen tweeten over de vermissing.



Autodiefstal komt zo vaak voor in Zuid-Afrika, dat het niet ongewoon is om een zendertje in de auto te laten installeren. Na diefstal kan de auto zo makkelij worden teruggevonden.