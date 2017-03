Babyboom zorgt voor problemen in China

Sommige demografen zien de problemen van de plaatselijke overbevolking en roepen de regering op om de tweekindpolitiek voorlopig niet te versoepelen. ,,De overheid trekt waarschijnlijk conclusies gewoonweg op basis van hun ervaringen in de grotere steden'', zeggen ze. ,,Hier in de kleinere steden lopen de zaken heel anders dan voorspeld.''



Voor China is een stevige nieuwe generatie Chinezen van levensbelang. De beroepsbevolking krimpt al sinds 2012, een slecht teken voor een land dat economisch competitief wil blijven. Zeker met een groeiende export en stijgende lonen is een constante aanvoer van nieuwe werknemers belangrijk voor de economische grootmacht. ,,Hoe kunnen we onze economie laten groeien als we geen arbeiders hebben?'', vraagt een Chinese oud-burgemeester van een provinciestad zich af.