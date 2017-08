Bali schrapt hondensaté

Foto'sToeristen in Indonesië kan het overkomen dat zij nietsvermoedend een sateetje oppeuzelen dat is gemaakt van hond. De autoriteiten op het eiland Bali gaan optreden tegen het gebruik van hondenvlees voor menselijke consumptie.

Alleen al in Bali zijn vermoedelijk 100.000 honden in de pot beland. De verkopers vullen er hun schamele inkomen mee aan. De honden worden met een stok dood geslagen en vaak op straat in stukken gesneden en bereid. Dieronvriendelijk en onhygiënisch, oordeelt dierenrechtenorganisatie Animals Australia, die vier maanden lang onderzoek deed naar de praktijken. De organisatie ontdekte dat de honden soms lange tijd in belabberde omstandigheden leven. Ze worden geslagen en gekneveld voor ze worden geslacht.

Het vlees belandt in de vele eetkraampjes aan de paradijselijke stranden. De uitbaters hebben weliswaar netjes een bordje opgehangen waarop staat dat zij hondenvlees verkopen, maar dat zien toeristen meestal over het hoofd.

Traditie

Het eten van hondenvlees is een traditie in China en Zuid-Korea, al daalt de consumptie omdat er steeds meer verzet tegen komt. In Indonesië zit de verkoop van hond juist in de lift. Veel armen kunnen zich geen rundvlees veroorloven, maar hebben wel geld voor katten- of hondenvlees. Bovendien gelooft een deel van de bevolking dat het eten ervan goed is tegen huidziekten en de vitaliteit bevordert.

Het uitventen van hondenvlees is niet verboden in Indonesië. Maar dierenmishandeling is dat wel. Nu blijkt dat ook argeloze vakantievierders het vlees op hun bord krijgen, heeft Made Mangku Pastika, de gouverneur van Bali, zijn ambtenaren opgedragen de verkoop van hond aan banden te leggen.

