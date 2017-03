Banksy opent Walled Off-hotel in Bethlehem met 'slechtste uitzicht'

Waarschuwing voor extreme windstoten in Alpen

3 maart Mensen die dit weekend in de Alpen willen skiën, moeten oppassen voor harde wind. Vooral in delen van Zwitserland en Oostenrijk kan het vanwege een 'Föhnstorm' flink tekeer gaan. De kans is dat skiliften op sommige plekken gesloten zullen blijven.