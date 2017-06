Beeld van Kleine Zeemeermin weer besmeurd

Je vraagt je bijna af waar de Scandinavische tv-detectives Sarah Lund (The Killing) en Saga Norèn (The Bridge) zijn. De twee populaire detectives zouden binnen afzienbare tijd de dader van de kladpartijen in de kraag hebben gevat. Maar de Deense politie heeft geen idee wie het al jaren heeft voorzien op het beeld dat ter ere van sprookjesschrijver Hans Christian Andersen op een rots in de haven staat.



Beeldend kunstenaar Edvard Eriksen werd begin vorige eeuw gevraagd een beeld te maken dat geïnspireerd was op het leven van de beroemde Deen Andersen. Hij begon in 1909 en leverde vier jaar later een bronzen beeld van 175 kilogram af aan de hoofdstad van Denemarken. Al snel werd besloten om de zeemeermin te plaatsen op de Langelinje Pier, kijkend naar de boten en de haven.



Het ging jarenlang goed totdat ineens in 1964 het beeld werd onthoofd met een metaalzaag. Wie dit op zijn geweten had, werd pas dertig jaar later bekend toen de kunstenaar Jorgen Nash claimde dat hij achter de onthoofding van het meisje zat. Hij zou dit gedaan hebben, uit woede omdat de liefde van zijn leven hem verlaten had.

Volledig scherm Een man is op zoek naar het hoofd van de Kleine Zeemeermin in 1964. © Getty

Beroemd

Of de Deen met hartenzeer werkelijk achter de aanval op de zeemeermin zat, is onduidelijk. Bovendien beweerden wel meer mensen dat ze het beeld hadden onthoofd, meestal omdat ze er eventjes beroemd door werden.



Het duurde twintig jaar voordat er een nieuwe aanval op de Kleine Zeemeermin werd uitgevoerd. Deze keer werd haar arm afgezaagd. Het was geen politiek protest, maar simpelweg een dronkenmansdaad die uit de hand was gelopen. Twee jongemannen brachten de vermiste arm twee dagen later beschaamd terug.



Ongelooflijk genoeg werd er nog een poging gedaan om het hoofd van het beroemde beeld af te zagen, maar deze keer was de dader onsuccesvol. Het meermeisje bleef achter met een diepe snee in haar nek. In 1998 kwam de derde onthoofding. De Denen namen deze aanval niet licht op. Een deel van de recherche werd op de zaak gezet om het mysterie op te lossen.

Volledig scherm Het afzagen van de arm werd door twee dronken mannen gedaan. © AFP

Seksuele fixatie

Het leek een snelle zaak te worden. Een groepje vrouwen, de Radicale Feministische Fractie, zei de dader te zijn. Ze zouden het gedaan hebben om een symbool te creëren van een 'seksuele fixatie en een vrouwenhatende mannelijke droom van het vrouwenlichaam zonder hoofd'. Maar daar geloofde de Deense recherche niet in. Het hoofd werd door een onbekende op de stoep van een Deense televisiezender neergelegd. Tot op de dag van vandaag is onbekend wie het op zijn geweten heeft.



Het bleef even rustig rond de stenen Ariël. Het meisje zat rustig op haar rots en haar hoofd werd er weer opgezet, totdat ze in 2003 met een harde klap ineens werd opgeblazen. Het beeld, inmiddels 90 jaar oud, dreef in stukken in het water. Het gerucht ging dat een anti-oorlogclub deze ontploffing op zijn geweten had, maar wederom is het onduidelijk gebleven wie er echt achter zat.



De afgelopen 14 jaar is de zeemeermin in een stuk gebleven. Ze heeft weliswaar een boerka gedragen en een vibrator vastgehouden, maar niemand had veel kwaad in de zin. Tot deze week. Eerst werd ze beklad met rode verf; gisteren gingen er een pot blauwe en een pot witte verf over het bronzen meisje heen.

Volledig scherm Eind mei werd de zeemeermin met rode verf besmeurd. © AP

Protest