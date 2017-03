Belgen radeloos: terwijl zij in het buitenland zijn, kraken Roma hun huis

De twee schakelden de politie in maar die zegt weinig te kunnen ondernemen omdat kraken in België niet strafbaar is.

Braeye en De Roo laten via Facebook weten dat ze radeloos zijn. 'Help ons alstublieft,' schrijven ze in hun post. De twee sporen zoveel mogelijk mensen aan om de gemeente tot actie te manen.

Dit is niet de eerste keer dat het mis gaat in de West-Vlaamse stad, zegt Termont. ,,Eerder hadden we een bejaarde vrouw die drie weken in het ziekenhuis verbleef en daarna moest vaststellen dat iemand in haar huis was getrokken. Ik sta compleet machteloos. Dit is een zaak van de federale regering. Het wordt tijd dat het parlement deze regels eens veranderd.''