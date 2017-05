Belgen riskeren cel door overleden baby alleen superfoods te geven

Het kindje kreeg ooit wel borstvoeding en klassieke flesvoeding, maar toen dat om onbekende reden niet langer lukte, probeerden de ouders in kwestie - twee flexitariërs die een zaak in natuurvoeding hebben- allerlei alternatieve papjes uit. Vier maanden lang gaven ze hun zoontje alleen nog maar graanmelk, rijstmelk, havermelk, quinoamelk en boekweitmelk.

De zus van de moeder verklaarde later dat zij had gezien hoe slecht de baby er op de dag van het overlijden (6 juni 2014) had uitgezien. ,,En toch was de afkeer van de ouders van de traditionele geneeskunde zó sterk dat ze ze liever een uur naar een homeopaat reden, dan dat ze naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis reden", sprak de officier van justitie.

'We deden niets verkeerd'

De huilende moeder gaf in de rechtszaal schoorvoetend toe dat ze, met wat ze nu weet, 'misschien toch sneller naar een dokter zou zijn gegaan'. De vader was het daar niet mee eens. ,,In onze ogen deden we niets verkeerd. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd om voor onze baby te zorgen." Na de zitting zei hij dat ze nooit een dokter hebben geraadpleegd omdat ze zich nooit echt zorgen hebben gemaakt.