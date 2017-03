België controleert bussen uit Nederland op terroristen en criminelen

Met het profiel van de reizigers die vandaag gecontroleerd worden, wil Jambon aan de slag gaan om in de toekomst meer busreizigers te kunnen controleren. Op dit moment heeft België de zogenaamde PNR-wet (Passager Name Record red.), waardoor politiediensten en veiligheidsdiensten passagierslijsten mogen vergelijken met hun databanken, al goedgekeurd, maar moet per sector de praktische uitwerking nog geregeld worden. ,,Voor de luchtvaart moet dat tegen de zomer in orde zijn", zegt Jambon. ,,Voor het treinverkeer is er intussen een akkoord met Nederland en de drie andere omliggende landen om gegevens uit te wisselen en wordt een proefproject voorbereid om passagierslijsten van internationale treinen beschikbaar te maken. In een derde fase komen de busmaatschappijen aan bod en dus is vandaag een leermoment waarin we kunnen zien hoe we dit kunnen organiseren."



Want Jambon wil niet de last-minuteverkoop van trein- en buskaartjes tegengaan. ,,Aan het businessmodel van de bedrijven willen we niets veranderen, maar we willen wel kunnen checken wie door ons land reist. Als zo'n ticket op voorhand online aangekocht wordt, kunnen de gegevens snel vergeleken worden met de databanken. Maar ook de gegevens van wie in het station nog een ticket koopt, moeten doorgegeven worden. De manier waarop dat gebeurt en waarop de maatschappijen moeten controleren of de naam op het ticket wel overeenstemt met wie opstapt, zal voor elke sector anders zijn."