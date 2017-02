Belgische bank laat villa van 10 miljoen leegplunderen

De Belgisch-Israëlische diamantair Erez Daleyot was tot enkele jaren geleden één van de meest succesvolle zakenmannen in het Antwerpse diamantkwartier. Producent De Beers had een vertrouwensband met de man en leverde hem haar beste ruwe stenen. Daleyot vestigde zich in 2007 vast in Antwerpen en bouwde een riante villa in de Dennenlaan in Wilrijk, in de schaduw van het Park Ten Brand. Architectenbureau Demunter-Gyselinck tekende voor de uitvoering.