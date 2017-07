Belgische bodybuilder heeft mogelijk ook moord op fotograaf op zijn geweten

Jeroen Verstraete (39) uit Sint-Amandsberg werd dinsdagmorgen rond 9 uur levenloos aangetroffen op een kasteeldomein langs de Antwerpse Voetweg en werd net als Descamps en haar grootouders met messteken om het leven gebracht. Op zijn website zijn meer dan 300 foto's van Mailys te zien, waaronder enkele weinig verhullende. Op sommige foto's poseert Mailys met een slagersmes, hangt er bloed aan haar lichaam en doet ze alsof ze is gedood. Het kan een motief zijn geweest voor de 25-jarige Alexander D. om hem om het leven te brengen. D. werd deze week aangehouden voor de moord op zijn ex-vriendin en haar opa en oma in het Belgische Moere. Dat deed hij vier dagen nadat hij zijn zelfmoord aankondigde in een filmpje op YouTube met de woorden ‘Het kan twee kanten op: of ik zet door, of ik verkloot alles’. Het werd het laatste.

Uit de kluiten gewassen

Wekenlang had hij geprobeerd zijn ex-vriendin ervan te overtuigen hem een nieuwe kans te geven. Het meisje verliet de bodybuilder ongeveer een maand geleden en ging weer bij haar moeder wonen. Ze wou niet meer met hem praten, hooguit chatten. Alex kon dat niet verdragen: hij bleef haar opzoeken en lastigvallen. Het werd zó erg dat het meisje de afgelopen weken meermaals de politie moest bellen. Agenten stuurden de uit de kluiten gewassen bodybuilder verschillende keren weg en de familie diende een klacht tegen hem in.



Ook op sociale media maakte Alex D. duidelijk dat hij de breuk niet kon verkroppen. ,,Ik weet niet wat ik moet doen. Plan A was me focussen op bodybuilding en een winkel openen. Mijn plan B? Alles verkloten. Ik hou niet van verandering. Ik hou er niet van als ik verlies. Maar ik moet het accepteren of mijn leven weggooien.”



Alexander D. is nog niet verhoord over de moord in Sint-Amandsberg, bevestigt het parket van Brugge. De verdachte moet eerst worden verhoord voor de moord op het meisje en haar grootouders. Daarna moet hij voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter, die hem mogelijk zal aanhouden. Pas daarna kunnen beide dossiers worden samengevoegd en onderzocht.