Belgische chirurg bekent moord op haar dochter (14)

,,In zo'n scenario kan zelfs de slimste mens de domste dingen doen", reageert gerechtspsychiater Hans Hellebuyck. De vrouw werd woensdag opgepakt.



Hoe haar dochter precies om het leven is gekomen is niet duidelijk. Het lichaam van de 14-jarige Eline werd woensdagmiddag aangetroffen door de vriend van Mehrnaz D. Die vond het meisje levenloos in de flat van de vrouw in Leuven en belde de hulpdiensten. Die konden alleen nog maar vaststellen dat het meisje, dat na een ingrijpende kankerbehandeling nog met zowel medische als psychische problemen kampte, overleden was.

Compleet verward

Compleet verward werd neurochirurg Mehrnaz D. woensdagmiddag na een kleine aanrijding door de politie uit haar peperdure BMW i8 geplukt. Bijna een uur eerder was de politie samen met een MUG-team al binnengevallen in haar appartement in de Leuvense Vaartstraat.