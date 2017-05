Belgische crèchemedewerkster bekent mishandeling en duikt onder

Nabestaande 9/11 kijkt verdachte recht in de ogen

16:29 Patricia Smith was twee jaar oud toen haar moeder stierf bij de aanslagen van 11 september 2001. Moira Smith was de enige agente van het politiekorps van New York die die dag het leven zou laten. Afgelopen Moederdag reisde haar dochter naar Guantanamo Bay om bij het verhoor van een van de verdachten te zijn.