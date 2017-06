Belgische Gezondheidsraad wil zonnebanken verbieden

Volgens Brigitte Boonen van de Stichting tegen Kanker bestaat er geen veilige hoeveelheid straling van een zonnebank. ,,Elke blootstelling verhoogt het risico op kanker, zeker voor gebruikers onder de 35 jaar."

In Brazilië en Australië is er al een verbod op commerciële zonnebankstudio’s. De Nederlandse beroepsvereniging van dermatologen (NVDV) pleit al tijden voor een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren in ons land.

Een keer per maand

De zonnebank wordt in vergelijking met andere Europese landen erg veel gebruikt in België. In 2015 gebruikte 14 procent van de Belgische bevolking een zonnebank. 62 procent van de gebruikers hebben minstens 10 sessies per jaar, en 23 procent meer dan 20 sessies per jaar.

In Nederland gaan zonnebankgebruikers gemiddeld één keer per maand naar een zonnecentrum. Naar schatting zijn er 2.950 zonnepunten in Nederland, waarvan 450 professionele zonnestudio’s en 2.500 zonnepunten bij ondernemers die het zonnen niet als kernactiviteit hebben, bijvoorbeeld fitnesscentra en zwembaden. Het aantal zonnebanken in particulier bezit is volledig onbekend, blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Het gebruik van zonnebanken is voor mensen jonger dan 18 jaar verboden in Nederland. Tot 2012 bestond actief toezicht hierop, met een naleving van 85 procent als resultaat. Maar in 2013 werd dit vervangen door reactief toezicht: het aantal jongeren dat geweigerd werd, daalde daarmee naar 24 procent.

Uit Europees onderzoek blijkt dat in Nederland 40 procent van de zonnestudio’s geen of onvoldoende advies geeft en de klant niet voldoende informeert over de risico’s, aldus de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Quote In landen waar zonnebanken al verboden zijn, zoals Brazilië en Australië, is het gebruik intussen ver­waar­loos­baar. Belgische Gezondheidsraad

Overtredingen

In april bleek dat Belgische zonnecentra de geldende regels ook massaal overtreden. Van de 199 gecontroleerde centra bleken er slechts 12 volledig in orde.