Belgische omgekomen bij aanslag in Stockholm

,,We hebben helaas een landgenote verloren bij de aanslag in Stockholm. Onze gedachten zijn bij haar familie en vrienden", luidt het.



Vrijdag reed een man met een vrachtwagen in een drukke winkelstraat in op winkelend publiek en op een winkel waardoor vier mensen omkwamen.



De politie arresteerde een 39-jarige man uit Oezbekistan die wordt gezien als degene die achter het stuur van de truck zat. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er na de aanslag nog zeven andere mensen aangehouden.