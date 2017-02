Belgische opticien werkt aan vloer van 150.000 eurocentmuntjes

Dietbrand Van Durme van de gelijknamige opticien in het Belgische plaatsje Massemen werkt al vier weken aan een originele vloer in zijn zaak. Die bestaat volledig uit koperkleurige 1-eurocentjes, die niemand nog in zijn portemonnee wil.

Een huzarenstukje, want elk van de 150.000 muntjes poetst hij eerst op om ze daarna zorgvuldig vast te lijmen. ,,Een paar jaar geleden zag ik een foto online van iemand die zijn toiletvloer had bekleed met eurocentjes'', zegt Van Durme. ,,Ik vond het mooi en besloot hetzelfde te proberen in een hoekje van de winkel. En toen ik eenmaal bezig was, was er geen weg meer terug en moest ik doorgaan'', lacht hij.

Na vier weken heeft hij ongeveer de helft van de 50 vierkante meter vloer afgewerkt. ,,Nog een kleine maand te gaan. Een paar uur per dag ben ik er mee bezig, ook als de winkel open is voor klanten. Ik heb mezelf ook al een paar keren vervloekt en me afgevraagd waar ik in godsnaam aan begonnen ben. Maar ik vind het resultaat ook wel mooi.''

De vloer zal uiteindelijk uit zo'n 150.000 centjes bestaan. Die zijn niet bij elkaar gespaard, maar van verschillende bankfilialen gehaald. ,,De vloerbedekking wordt afgewerkt met een epoxylaag, een soort gladde en harde plastiek'', legt de opticien uit. ,,Anders worden de centjes groen en kan ik ook de winkel niet deftig dweilen.''

Kosten

De eurocentenvloer kost dubbel zoveel als een tegelvloer, die zo'n 30 euro per vierkante meter kost. ,,Plus de aankoop van de muntjes (1.500 euro), de epoxylaag (1.500 euro) en 15 bussen lijm van 8 euro per stuk. De kostprijs van de arbeidsuren zal ik maar niet uitrekenen. In ruil krijg ik er wel een unieke vloer voor. Maar als iemand vraagt om bij hen thuis hetzelfde te doen, pas ik toch'', aldus de Belg.