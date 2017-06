Belgische politie arresteert vier personen tijdens huiszoekingen

Dader aanslag Brussel was IS-sympathisant

18:35 De politie in Brussel heeft vandaag de woning van Oussama Zariouh (36) doorzocht. De Marokkaanse Belg veroorzaakte gisteravond in het Centraal Station van Brussel een ontploffing en werd daarna neergeschoten. Uit de huiszoeking blijkt onder meer dat hij sympathieën had voor de terreurgroep Islamitische Staat (IS).