Belgische politie bezig met grootschalige actie tegen No Surrender

De Belgische politie is vanochtend bezig met een grootschalige actie tegen motorbende No Surrender in een onderzoek naar wapenhandel. Agenten doorzochten clubhuizen en tientallen andere plekken in zowel Vlaanderen als Wallonië.

Ook bij het clubhuis van het belangrijkste Belgische ‘chapter’ in Poppel, nabij de Nederlandse grens, werd de deur geforceerd, meldt Het Laatste Nieuws. No Surrender was vroeger gevestigd in Tilburg, maar verhuisde naar Poppel nadat dit onderkomen gesloten werd.

Klaas Otto

No Surrender werd opgericht door de Nederlander Klaas-Jan Otto, die in de cel zit en vandaag voor de rechter verschijnt op verdenking van afpersing, witwassen en brandstichting. Otto zorgde in Poppel voor opschudding, toen hij in een conflict met een autohandelaar in de hals geschoten werd.