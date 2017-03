Belgische rijdt per ongeluk winkel in

De jonge vrouw wilde remmen, maar vergiste zich van pedaal waardoor ze per ongeluk gas bij gaf. Daardoor verloor ze de controle over het stuur en belandde ze in de etalage van de winkel. ,,Er was net één klant die aan het afrekenen was", vertelt zaakvoerder Ben Vandenabeele. ,,Het was een enorme klap, gelukkig stonden we aan de andere kant van de zaak.''