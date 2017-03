Belgische terreurverdachte moet twaalf jaar de cel in

Belgische rijdt per ongeluk winkel in

14:24 Een jonge bestuurster met een voorlopig rijbewijs is vanochtend met haar auto in de etalage van een fotowinkel in het Belgische Kortrijk gereden. Door de klap sloeg het etalageraam aan diggelen en ook een pak fotomateriaal raakte beschadigd. De vrouw is lichtgewond geraakt.