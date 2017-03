Berlijnse dierentuin rouwt na overlijden ijsbeerjong Fritz

Dierentuin Tierpark in de Duitse hoofdstad Berlijn rouwt om het overlijden van een vier maanden jonge ijsbeer. Net als de beroemde landgenoot Knut was ook Fritz geen lang leven beschoren.

Het ijsbeerjong was nog maar een paar weken in het buitenverblijf en overleed vier maanden na zijn geboorte. Gisteren werd Fritz weggehaald bij zijn moeder Tonja voor lichamelijk onderzoek. In het weekend vertoonde hij namelijk tekenen van ziekte.

Uit het onderzoek kwam naar boven dat het diertje een leverontsteking had, maar of dit de doodsoorzaak is, moet nog blijken uit autopsie. Mogelijk was er vanaf het begin al iets mis, want zijn tweelingbroertje overleed bij de geboorte.

De dierentuin reageert verslagen. ,,We zijn sprakeloos, verdrietig en gedeprimeerd over dit nieuws,'' aldus een woordvoerder van Tierpark. ,,Het is onvoorstelbaar hoe de kleine ijsbeer onze harten heeft gestolen.''

Fritz, zo luidde de naam die het publiek had gekozen, is nog veel jonger gestorven dan de wereldberoemde Knut. Deze ijsbeer werd in een andere dierentuin geboren in 2006 en overleed in 2011. Knut leed aan longproblemen.

