Beroering in België over vrijlating Algerijn met terroristische banden

Volgens Belgische media is de man al een aantal jaar illegaal in het land en wordt hij door de autoriteiten in de gaten gehouden. Zijn vrouw werd eerder veroordeeld omdat ze jihadisten ronselde voor de strijd in Syrië. Het gaat volgens dagblad De Morgen om de Nederlandse Rosliana G., een tot de islam bekeerde jonge vrouw uit Aruba. Zij werd in 2014 als eerste vrouwelijke Syrië-ronselaar in België gearresteerd, op toen 21-jarige leeftijd.