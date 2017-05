Beruchte Britse kindermoordenaar Ian Brady overleden

Brady overleed op 79-jarige leeftijd in het zwaarbeveiligd Asworthziekenhuis in het noordwesten van Groot-Brittannië. Zijn advocaten lieten in februari al weten dat hij terminaal ziek was en aan verschillende aandoeningen leed, waaronder emphysema, een chronisch obstructieve longziekte. Zijn vriendin Myra overleed al in 2002 in de gevangenis.