Beruchte rijstijl Grieken onder vuur na horrorcrash Athene

VIDEOIn Griekenland is een discussie losgebarsten over rijgedrag na het gruwelijke auto-ongeluk van maandag, op een snelweg ten noordwesten van Athene. Experts wijzen erop dat er in Griekenland in vergelijking met andere Europese landen veel verkeersslachtoffers vallen.

,,In een jaar tijd waren er 5.000 mensen betrokken bij ongelukken”, zei een verkeerskundige eerder vandaag tegen de Griekse tv-zender Skai. Hij somde de aantallen op. ,,Elke dag vijf doden, vier of vijf in coma en twintig invaliden.”

De aanleiding om de trieste balans op te maken is het ongeluk van maandag, toen een 24-jarige man met zijn Porsche met 200 kilometer per uur op een geparkeerde Honda Civic inreed. De bestuurder en zijn bijrijder kwamen om het leven, evenals de moeder en haar 3-jarige zoontje die in de Honda zaten.

Beveiligingscamera

De gruwelijke beelden van het ongeluk, vastgelegd door een beveiligingscamera, houden de Grieken sinds maandag in hun greep. Velen leven mee met de vader van het gezin, die op het moment van de crash in het toiletgebouw van de parkeerplaats was. Te zien is hoe hij even later alleen maar kan toekijken hoe zijn vrouw en kind verbranden.

De Griekse rijstijl is berucht. Regels worden geregeld in de wind geslagen. Veel bestuurders dragen geen gordel, snelheidslimieten zien ze als een vrijblijvend advies en met een slok op achter het stuur kruipen is eerder regel dan uitzondering. Er zijn in Griekenland nauwelijks vaste flitsers, en de camera’s die er zijn, zijn vaak kapot. Politiecontroles vinden maar mondjesmaat plaats.

Verontwaardiging

Er wordt nu opgeroepen tot beter gedrag en betere handhaving. Maar de vraag is of de massale verontwaardiging op lange termijn iets uithaalt. Een jaar geleden verongelukte de populaire zanger Pantelis Pantelidis op een boulevard in Athene. Bij hem werden grote hoeveelheden alcohol in het bloed gevonden. Ook toen was de ophef groot, maar tot een significante verandering heeft dat niet geleid.