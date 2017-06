Bestelbusje aanslag Noord-Londen gehuurd in Wales

Het bestelbusje waarmee een 48-jarige man vanochtend in Londen op een groepje moslims inreed, is gehuurd bij een bedrijf in de buurt van Cardiff, de hoofdstad van Wales.

De politie in Wales werkt samen met Scotland Yard in het onderzoek naar het incident, dat vooralsnog wordt beschouwd als een terroristische daad. De 48-jarige dader zou hebben geschreeuwd dat hij alle moslims wilde vermoorden.



Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat de dood van het omgekomen slachtoffer niet is veroorzaakt door het inrijden op de moslims. De man werd al voor de aanval plaatsvond gereanimeerd op de stoep. Hij overleed enkele momenten later. Er vielen tien gewonden.

Doelbewust

De dader werd door omstanders overmeesterd. Volgens de Britse politie gaat het om een doelbewuste actie. Het onderzoek naar het motief is in volle gang. Er zijn geen verdere aanhoudingen verricht, meldde de politie vanochtend in een verklaring. Men wordt verzocht kalm te blijven en er wordt extra politie ingezet in en rondom de stad.

Acht gewonden werden naar ziekenhuizen vervoerd, twee mensen konden ter plekke worden behandeld. De bestuurder van de witte bestelbus is uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn fysieke en geestelijke gesteldheid worden daar geëvalueerd, aldus de politie. De antiterrorisme-eenheid van de politie is betrokken bij het onderzoek. Alle gewonden zijn moslims.

De Britse premier Theresa May heeft de aanval scherp veroordeeld. ,,Het was weer een aanslag die was gericht op gewone en onschuldige mensen'', zei May buiten haar ambtswoning. ,,Dit keer ging het om Britse moslims die een moskee verlieten na te hebben gebeden.''