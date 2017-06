Bestelbusje rijdt in op voetgangers London Bridge

Bij de brug, die in beide richtingen dicht is, zijn vanavond gewapende agenten te zien. Het vervoersbedrijf van Londen zegt dat het nabijgelegen metrostation op last van de politie is gesloten. De brug is ook dicht.



Een getuige zegt tegen CNN dat het busje over de stoep van de London Bridge slalomde. Volgens de getuige reed het busje van de noordoever naar de zuidoever van de Theems, op weg naar een drukker gebied bij een metrostation.