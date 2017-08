Bestuurslid Volkswagen bekent schuld over gebruik sjoemelsoftware diesels

Tieners en piloot dood door vliegongeval in Zwitserse Alpen

17:36 Twee tieners en een piloot zijn vandaag om het leven gekomen door een vliegtuigongeval in de Zwitserse Alpen. Zij zaten in een klein toestel van een vliegclub dat neerstortte in het berggebied Diavolezza in de regio Engadin, in het oosten van Zwitserland.