'Betere vrede met vrouwen aan onderhandelingstafel'

De Syrische vrouwenrechtenactiviste Rafif Jouejati klaagde er deze week over dat er geen enkele vrouw was uitgenodigd bij de door Rusland gestuurde vredesbesprekingen in Astana. Een veeg teken volgens Jouejati, want het maakte de kans op een duurzame oplossing kleiner. Want anders dan mannen zouden vrouwen in staat zijn over hun ego heen te stappen, in het belang van een hele samenleving.



Jouejati onderbouwde haar uitspraak met een bijzondere studie van het Internationaal Vredes Instituut (Engels afgekort: IPI) uit 2015. Hiervoor werd een veertigtal vredesverdragen - tussen 1989 en 2011 - onderzocht op de invloed van vrouwelijke onderhandelaars en die bleek groot hoewel gemiddeld maar negen procent van de delegaties uit vrouwen bestond.