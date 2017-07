Bevrijders en inwoners Mosul nemen wraak op IS-strijders

Volledig scherm De Iraakse federale politie viert de overwinning op Mosoel © REUTERS Nu de strijders van Islamitische Staat zijn verslagen, moet de Iraakse regering de vrede zien te herstellen in de tweede stad van Irak. Bevolkingsgroepen staan soms lijnrecht tegenover elkaar.



Verspreid door de regio worden gruwelijkheden gemeld. Zo zijn al diverse lichamen uit de rivier Tigris opgevist.



Om verder geweld te voorkomen brengen de Iraakse autoriteiten aanhangers van IS onder in speciale kampen. Daar krijgen ze psychologische en ideologische begeleiding.

Misstanden

Maar volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) gaat ook dat gepaard met misstanden. Zo worden complete families in de kampen ondergebracht terwijl er bijvoorbeeld maar één familielid was die IS actief steunde. ,,Er zitten volwassenen en kinderen in de kampen die niets verkeerds hebben gedaan. Zij zouden zich vrijelijk en veilig moeten kunnen bewegen'', zegt een HWR, die in een rehabilitatiekamp in Bartalla, ten oosten van Mosul met tal van families en hulpverleners sprak.

De Iraakse premier Haider al-Abadi riep afgelopen zondag de overwinning uit over de strijd tegen IS in Mosul. De extremisten hielden de stad drie jaar onder controle en stelden er strenge islamitische wetten in.

Amnesty International stelt dat IS zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden bij de slag om Mosul. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn burgers gebruikt als menselijk schild en werden deuren dichtgelast om te voorkomen dat mensen zouden vluchten. Wie daar toch in slaagde werd doodgeschoten en aan een elektriciteitsmast opgehangen.

Ook het Iraakse leger en troepen van de internationale coalitie onder leiding van IS hebben ernstige overtredingen begaan, stelt Amnesty. Er zou onvoldoende rekening zijn gehouden met de tactiek die IS gebruikte. Zo vuurden militairen zware bommen af en kwamen honderd burgers om het leven, terwijl het doel van de aanval was om sluipschutters van IS uit te schakelen.