Bewakingsbeelden tonen mislukte aanslag Orly

Persbureau AP heeft beelden naar buiten gebracht van de mislukte aanslag op het vliegveld Orly in Parijs. Te zien is hoe de dader een militair van achter besluipt en haar overmeesterd. Veel bezoekers van het vliegveld lijken niet door te hebben wat er gaande is, terwijl anderen afstand houden van het tafereel.