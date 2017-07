'Bezwaren Hongarije en Slowakije tegen asielquotum ongegrond'

Hongarije en Slowakije stapten naar het hof in Luxemburg nadat zij in september 2015 op een speciale ministerraad in Brussel over het verdelen van vluchtelingen tegen stemden, net als Tsjechië en Roemenië. De meerderheid van de ministerraad was echter voor en het plan om in twee jaar tijd 120.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland via een quotaregeling te verspreiden over de EU werd aangenomen.