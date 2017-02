Bieden vrijgegeven beelden uitkomst in moordzaak Vlaamse Sofie?

Het is vandaag exact een maand geleden dat de 27-jarige Sofie uit het Vlaamse Ardooie na een stapavond met haar 30-jarige nieuwe vriend W.C. verdween. Uren later werd ze door wandelaars met ontblote buik en lichte verwondingen in het gezicht aangetroffen onder het houten terras van Le P’tit Bedon, een strandtent in het badplaatsje Knokke dat vlakbij de grens met Zeeland ligt.



Ondanks vele verhoren hebben de Belgische autoriteiten geen oplossing van de zaak binnen handbereik. Nieuwe camerabeelden moeten daarbij gaan helpen. Op de door de Belgische zender VTM vrijgegeven beelden zijn zeker tien mensen te zien die op de ochtend van de moord in de buurt waren van het slachtoffer. Mogelijk kunnen hun verklaringen een rol spelen in de zaak.



Op de beelden verlaat Sofie, schoonheidsspecialiste, samen met haar vriend C. het casino. Waar ze heen gaat, blijft onduidelijk. Uit een eerdere analyse van bewakingscamera’s langs het traject tussen het betreffende casino en het plaats delict bleek al dat ze op drie verschillende plaatsen was gesignaleerd. Ze zou twee keer kort gefilmd zijn langs het traject tot aan haar vindplaats op het strand in Knokke. Op die beelden is Sofie alleen. Dat zou de verklaringen van haar vriend C., die claimt niets met haar dood te maken te hebben, kunnen bevestigen.