Bijna 150 doden door brandende tankwagen Pakistan

Op dat moment stonden meerdere mensen om de vrachtwagen heen. Ze probeerden de lekkende brandstof uit de tanker te verzamelen. Volgens ooggetuigen staken sommige omstanders een sigaretje op waardoor mogelijk de brand is ontstaan. Ook is het mogelijk dat een van de toegesnelde voertuigen voor een vonk heeft gezorgd.



De brandweer had het vuur na twee uur blussen onder controle. Het dodental staat inmiddels op 148, maar lokale autoriteiten vermoeden dat dat in de loop van de dag nog oploopt. Tientallen mensen zijn met zware brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd, al is de logistiek een puinhoop.



De politie had de omgeving rond het ongeval afgezet, maar kon de enorme toestroom aan mensen niet aan. Die waren door de lokale moskee op de hoogte gesteld van het ongeval en stroomden massaal toe.