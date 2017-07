Bijna 500 agenten gewond door rellen Hamburg

Weer staakt-het-vu­ren ingegaan in Syrië

12:08 In het zuidwesten van Syrië is vandaag 9.00 uur lokale tijd een staakt-het-vuren ingegaan. Het bestand is de laatste poging van de internationale gemeenschap om vrede te stichten in het al zes jaar door oorlog geteisterde Syrië. Het akkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen Rusland, Verenigde Staten en Jordanië en heeft als doel tot bestendige vrede te komen.